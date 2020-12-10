РИАМО – 10 дек. РЖД расторгнет договоры аренды с владельцами ларьков на вокзалах Москвы, это сделают для ввода единого стандарта к размещению таких торговых точек, сообщает РБК.

Идею собираются реализовать до 1 февраля 2021 года. К установленному сроку арендаторы должны демонтировать все объекты.

«К ним (объектам — ред.) относятся киоски, ларьки, палатки, а также передвижные сооружения на девяти вокзалах Москвы и остановочных платформах Московской области и их привокзальных территориях», - говорится в сообщении.

На столичных и подмосковных платформах эти места торговли приносили свыше 445 миллионов рублей в год.​

«Компания намерена расторгнуть действующие договоры аренды, которые касаются только размещения нестационарных объектов торговли, соглашения с другими арендаторами имущества в железнодорожных вокзальных комплексах будут сохранены», - добавляется в материале.

Таким образом, данное изменение не коснется сетевых кафе и других объектов торговли, находящихся в зданиях.​