РИАМО - 10 дек. С весны этого года в Москве программой льготного кредитования для малого и среднего бизнеса воспользовались свыше 9,7 тысячи компаний, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 миллиардов рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что город субсидирует 6% ставки по тем займам, которые были взяты до 15 апреля.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что субсидирование ставки по таким кредитам входит в число мер, которые утвердили для поддержки городской экономики.

«К настоящему времени помощь в рамках этих мер оказана 48 тысячам столичных компаний», — сказал Ефимов.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, интерес к программе проявляют те, кто занимается торговлей, обрабатывающими производствами, строительством и предоставлением услуг различных направлений.