РИАМО - 10 дек. На станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии вечером 9 декабря начала рожать женщина, успешно принять роды помогли московские полицейские, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Как выяснилось, 29-летняя будущая мама находилась на последних сроках беременности. Прапорщик полиции Алексей Орлов незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи, однако роды уже начались», - говорится в сообщении.

Помогла рождению ребенка старший сержант полиции Алеся Полякова. Она сделала все необходимое, чтобы малыш и мама не пострадали.

«До приезда медиков полицейские обернули младенца в специальную теплоизолирующую фольгу во избежание обморожения», - добавляется в материале.

Мама с новорожденным доставлены в медучреждение.