РИАМО - 10 дек. В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний. Промежуток между процедурой должен быть две недели.

«Более 70% этих доноров прошли процедуру два раза, 18,6% — три раза, 6,8% — четыре раза, остальные — пять и более раз. Также в медицинской практике в этом году зафиксирован уникальный случай — донор 11 раз сдал плазму крови после перенесенной коронавирусной инфекции, и даже в 11-й раз в ней содержалось достаточное для лечения количество антител», - говорится в сообщении.

Плазма с антителами используется для лечения Covid-пациентов в среднетяжелом и тяжелом состояниях. Кроме того, данная процедура снижает вероятность перевода заболевшего на искусственную вентиляцию легких в два раза и увеличивает выживаемость на 19%.

Сдать плазму может любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. У потенциального донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В столице также предусмотрены стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей для доноров плазмы.​

По данным вопросам можно обратиться на горячую линию: +7 (495) 870-45-16, звонки принимают каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.