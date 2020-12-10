РИАМО - 10 дек. В Московском зоопарке впервые появились на свет детеныши хамелеонового гоноцефала, которые относятся к роду лесных драконов и занесены в Международную Красную книгу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Взрослых особей хамелеонового гоноцефала привезли в столичный зоопарк из Индонезии в 2016 году.

«Добиться размножения этого вида в неволе очень трудно. Во всем мире известен лишь один случай: детеныши появились у рептилий из Харьковского зоопарка. Когда прежде наши лесные драконы откладывали яйца, их помещали в инкубаторы с определенной температурой и влажностью. Но все было безуспешно», - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что в этом году специалисты зоосада приняли решение поэкспериментировать. Они оставили яйца в террариуме. Мать сама выбрала для кладки место с оптимальными условиями для хранения. К удивлению герпетологов, из яиц в этот раз вылупились все шесть детенышей.

Родившимся лесным драконам сейчас около месяца, они 2 сантиметра длину. Детенышей перенесли в отдельный от родителей террариум, так как в природе лесные драконы уходят от матери сразу после рождения.

Пока специалисты не установили пол ящериц. Малыши едят сверчков и витаминные добавки. На сегодняшний день лесных драконов не планируют перемещать на территорию основной экспозиции из-за их хрупкой психики. Но снимки и видео с драконами будут появляться в соцсетях зоопарка.

Кроме редких ящериц, в столичном зоопарке в этом году родились амурские тигры, боливийская мирикина, большие бакланы, кудрявые пеликаны, гривистые волки, пингвины Гумбольдта и другие редкие виды животных.​

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