РИАМО - 10 дек. На платформе Russpass открылся маршрут «Москва купеческая», который проходит по центральным улицам мегаполиса, он включает в себя 12 точек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Начинается прогулка возле храма во имя священномученика Климента Папы Римского (улица Пятницкая, дом 26). Считается, что это единственная церковь в Москве, которая полностью уцелела после пожара 1812 года», - говорится в сообщении.

Средства на расширение здания храма давал купец Кузьма Матвеев, живший в особняке рядом.

Еще одной остановкой станет доходный дом владельца мыловаренного завода купца Владимира Бони по адресу: улица Пятницкая, дом 20. Это одно из самых высоких зданий в данном районе, его возвели в 1911 году в стиле неоклассики.

Следующая остановка маршрута – павильон станции метрополитена «Новокузнецкая», там на месте вестибюля подземки до 1934 года находился храм Параскевы Пятницы, которую столичные купцы считали своей покровительницей.

Кроме того, все участники маршрута смогут увидеть особняк купцов Варгиных, изумрудный доходный дом меховщика Ильи Гальперина, городскую усадьбу «колбасного короля» Николая Григорьева и другие интересные исторические места.

Завершить экскурсию предлагается в парке «Зарядье». Он находиться на историческом месте, где до XVI века был крупный торговый посад, в котором проживали ремесленники и купцы.​

Где покататься на коньках зимой 2020–2021: 10 открытых московских катков>>