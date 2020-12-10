РИАМО - 10 дек. С начала 2020 года центры занятости столицы помогли трудоустроиться порядка 160 тысячам человек, обратиться в учреждение можно онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Впервые с начала пандемии общее количество зарегистрированных безработных в Москве начало снижаться. На сентябрь 2020 года пришелся пик регистрируемой безработицы, вызванной пандемией, — 3,04%, на начало декабря этот показатель составил 1,73%», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что с сентября в городе каждую неделю с помощью службы занятости находят работу порядка 7 тысяч человек. Всего с января этого года были трудоустроены около 160 тысяч москвичей.

Свыше 20 тысяч соискателей нашли работу в ноябре, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Также в ноябре наблюдался рост вакансий в сфере ИТ, транспорта и логистики, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, в мегаполисе уменьшилось число вакансий сервисного обслуживания.

В сфере оптовой и розничной торговли работу нашли порядка 23% трудоустроенных.

Основной задачей службы занятости столицы является трудоустроить людей, потерявших работу. В случае, если гражданину не удается найти работу в течение 11 дней, то ему присваивается статус безработного.

Обратиться в центр занятости города можно онлайн, зайдя в раздел «Моя работа» на сайте учреждения.​

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