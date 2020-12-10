РИАМО - 10 дек. Для жителей и гостей Подмосковья до конца 2020 года проведут свыше 200 разнообразных ярмарок, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В регионе пройдут ярмарки разных типов - универсальные сезонные, ярмарки выходного дня, а также тематические, включая новогодние базары. В ряде муниципалитетов представят товары из регионов России.

«На ярмарках будет организовано порядка 11 тысяч торговых мест. Свою продукцию представят фермеры как из Подмосковья, так и соседних регионов. В частности, к новогоднему столу привезут более 100 видов сыров, разнообразные мясные деликатесы, хлебобулочные изделия и расписные праздничные пряники, мед, варения, пастилу", - сказал Воскресенский.

Он добавил, что для гостей подготовлен широкий ассортимент товаров повседневного спроса, изделия ремесленников, елочные игрушки и свечи ручной работы, гирлянды, композиции с новогодней тематикой. Первая новогодняя ярмарка уже открылась в Красногорске, но основная масса начнет работать с середины декабря.

Более 10 ярмарок проведут в Красногорске, Одинцовском городском округе. Чуть меньше пройдет в Истре, Лотошине, Люберцах, Луховицах, Щелкове.

При этом в ряде городских округов ярмарки проводятся уже сейчас.