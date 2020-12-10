РИАМО - 10 дек. За минувшие сутки в Москве умерли 74 человека с подтвержденным коронавирусом, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом, сообщает оперштаб столицы.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих» - говорится в сообщении.

В городе за весь период пандемии зафиксировано 665 218 случаев инфицирования, выздоровели 507 149 человек, скончались 9645 заболевших.

В столице на закупку препаратов против коронавирусной инфекции дополнительно было выделено 1,6 миллиарда рублей из бюджета. Закупленные лекарства предназначены для инфекционных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые лечатся от Covid-19 на дому.

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10 ДЕКАБРЯ

- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.