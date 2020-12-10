РИАМО - 10 дек. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается погода бед осадков, температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«10 декабря сохранится малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 6 до минус 4 градусов, по области - от минус 9 до минус 4. Ветер юго-восточного направления 2-7 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В регионе атмосферное давление прогнозируется выше нормы - 764 миллиметра ртутного столба. Это может оказать дополнительную нагрузку на организм метеозависимых людей.

Геомагнитный фон в Москве и Подмосковье в четверг ожидается от спокойного до слабовозмущенного.