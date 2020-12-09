РИАМО - 9 дек. На территории Орехово-Зуевского городского округа уничтожено более 82 килограммов продукции из-за выявления генома вируса африканской чумы свиней, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Предприняты срочные меры по уничтожению продукции, в которой обнаружен вирус африканской чумы свиней. Проведенные в ветеринарных лабораториях региона анализы подтвердили наличие вируса. Объем партии готовой продукции - печени замороженной, в пробе которой обнаружен фрагмент генетического материала вируса АЧС, составил 82,035 килограмма», - рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Сырье для переработки указанной продукции поступало из компании «Агро Инвест» Курской области. Специалисты предпринимают все необходимые меры по недопущению распространения вируса.

«Вся продукция уничтожена методом сжигания в инсенераторной установке с последующей дезинфекцией места хранения и переработки свиноводческой продукции, а также транспортного средства после ее перевозки и непосредственно самой инсенераторной установки», - подчеркнул Восересенский.

Африканская чума свиней опасна летальным исходом только для животных. У человека она может проявиться в виде лихорадки, а также в виде геморрагического диатеза, воспалительных, дистрофических и некротических изменений в различных органах. Вирус легко распространяется из-за высокой способности проникать в живые организмы и может проявиться в любое время года.