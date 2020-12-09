РИАМО - 9 дек. С начала 2020 года более 135 тысяч заявителей в Подмосковье обратились за услугами по земле в электронном виде, количество обращений практически достигло результата прошлого года в 140 тысяч заявителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

За последний месяц на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ) появились еще две новые услуги по земле, а еще шесть услуг оптимизировали для удобства пользователей. По части услуг не только сократился перечень необходимых документов, но и сроки предоставления услуги.

«Сейчас в электронном виде через портал РПГУ можно получить 32 государственные услуги по земле и имуществу. Электронные услуги во время пандемии играют важную роль, они помогают избежать посещений публичных мест, контакта с сотрудниками госструктур и действий с бумажными носителями информации. Более того, электронные услуги получают все большую популярность», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что пандемия не помешала людям оформлять недвижимость, а наоборот пополнила ряды пользователей электронными сервисами по оформлению недвижимости, которые разрабатывают для удобства граждан.

Самыми популярными услугами по земле остаются перераспределение земельных участков, предоставление земельных участков в аренду или собственность без торгов, предварительное согласование предоставления земельных участков и отнесение участка к определенной категории.

С начала года рассмотрены более 30 тысяч заявлений на перераспределение земли, свыше 27 тысяч заявлений на предоставление земельных участков в аренду или собственность, а также 18 тысяч заявлений на предварительное согласование предоставления выбранного земельного участка. Также было рассмотрено свыше 6 тысяч заявлений на отнесение участка к определенной категории.