РИАМО - 9 дек. С начала 2020 года более 135 тысяч заявителей в Подмосковье обратились за услугами по земле в электронном виде, количество обращений практически достигло результата прошлого года в 140 тысяч заявителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
За последний месяц на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ) появились еще две новые услуги по земле, а еще шесть услуг оптимизировали для удобства пользователей. По части услуг не только сократился перечень необходимых документов, но и сроки предоставления услуги.
Она подчеркнула, что пандемия не помешала людям оформлять недвижимость, а наоборот пополнила ряды пользователей электронными сервисами по оформлению недвижимости, которые разрабатывают для удобства граждан.
Самыми популярными услугами по земле остаются перераспределение земельных участков, предоставление земельных участков в аренду или собственность без торгов, предварительное согласование предоставления земельных участков и отнесение участка к определенной категории.
С начала года рассмотрены более 30 тысяч заявлений на перераспределение земли, свыше 27 тысяч заявлений на предоставление земельных участков в аренду или собственность, а также 18 тысяч заявлений на предварительное согласование предоставления выбранного земельного участка. Также было рассмотрено свыше 6 тысяч заявлений на отнесение участка к определенной категории.
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