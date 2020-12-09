РИАМО - 9 дек. В столичном центре «Моя карьера» пройдут предновогодние занятия по личной эффективности, это будут лектории и мастер-классы, в которых примут участие профессиональные тренеры, а также эксперты по личной эффективности, говорится в сообщении пресс-службы центра.

Так, 11 декабря в 15:00 состоится лекторий «Ищи в себе: выживать или жить?», участники которого научатся понимать свои эмоции, преодолевать страхи, апатию и выгорание. Об улучшении отношений с окружающими и выстраивании отношении с собой расскажет Андрей Киселев – сертифицированный преподаватель программы развития эмоционального интеллекта «Ищи в Себе». Зарегистрироваться можно по ссылке.

«На мастер-классе «Повышение личной эффективности в 2021 году» каждый сможет узнать, как реализовать свои планы и добиться успеха. Занятие проведет сертифицированный бизнес-тренер и основатель клуба ораторов Максим Груничев. На дистанционном занятии эксперт научит слушателей грамотно ставить цели и раскроет главные секреты управления самомотивацией», – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 14 декабря в 12:00, регистрация доступна по ссылке.

Также 16 декабря в 14:00 на вебинаре «Как управлять своей работоспособностью. Стресс-менеджмент» участники смогут узнать о вещах, от которых зависит уровень стресса и работоспособности. Они также познакомятся с методами профилактики стресса и обучатся приемам, которые снимают напряжение, их использование пригодится в жизни. Стать участником мероприятия можно по ссылке.

Уже 18 декабря в 12:00 состоится вебинар «Самомотивация к активной деятельности», на котором участники смогут узнать о практических способах, помогающих разжечь внутри себя желание идти вперед с высоко поднятой головой. Регистрация доступна по ссылке.

Кроме того, 21 декабря в 14:00 состоится вебинар «Как концентрировать внимание на приоритетах», где участники разберутся в том, как нужно работать в условиях многозадачности, а также правильно расставлять приоритеты. Зарегистрировавшимся удастся познакомиться и с методами повышения концентрации внимания. Желающие могут пройти по ссылке для того, чтобы зарегистрироваться.

Об иных мероприятиях центра можно узнать на сайте по ссылке.