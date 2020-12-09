РИАМО - 9 дек. За третий квартал 2020 года в Единый государственный реестр были внесены сведения о 6,3 тысячи объектов культурного наследия, включая объекты федерального значения, говорится в сообщении пресс-службы кадастровой палаты по Московской области.

В объекты федерального значения были включены Спасо-Преображенский собор, который возвели в 1673 году. Он входит в состав ансамбля Спасо-Кукоцкого монастыря Ивановской области. А также церковь Серафима Саровского конца XIX века, возведенная в Саратовской области и другие.

«Стоит отметить, что не всегда объекты культурного наследия используются в прямом назначении, в качестве музея или церкви. Нередко подобные здания служат помещением для размещения учебных площадок. Например, здание МГУ – одна из семи сталинских высоток, которая является объектом культурного наследия. Также они могут использоваться в качестве жилого дома или офисного помещения», – сказала директор кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова.

Она добавила, что правообладатели должны соблюдать требования эксплуатации, которые установлены в охранном обязательстве, представляющем собой специальный документ, где прописаны требования. В их числе значится проведение мероприятий по сохранению объекта, роль в этом играет наличие полных и достоверных сведений о нем в Едином госреестре недвижимости.

Своевременное внесение информации предотвратит ошибки при планировании развития гостерриторий и разработки планов застройки. В противном случае возможны градостроительные ошибки при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.

«В Москве продолжается плановая масштабная работа по внесению данных обо всех объектах культурного наследия столицы в Единый государственный реестр недвижимости. Это необходимо для упрощения процесса планирования развития территорий. Кроме того, наличие таких сведений в реестре недвижимости играет важную роль для обеспечения предпринимательской и инвестиционной деятельности», - отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что это помогает людям, деятельность которых связана с территориями, где находятся памятники, оперативно получать информацию об охранных статусах.

Объекты культурного наследия – это уникальная ценность для всего многонационального народа России. Государство занимается госохраной таких объектов недвижимости, а также их учетом и сохранностью.

При несоблюдении правил использования объекта культурного наследия объекта может быть изъят у собственника в судебном порядке. При разрушении или уничтожении по вине собственника, участок изымают в соответствии с законодательством РФ.