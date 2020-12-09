РИАМО - 9 дек. В День Героев Отечества руководитель Московского областного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачев поздравил коллектив инфекционного отделения Луховицкой центральной больницы, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Толмачев вместе с луховицкими молодогвардейцами навестил медиков, пожелал им терпения и неиссякаемой энергии в борьбе с коронавирусом. Также он подарил медикам цветы и технику — многофункциональное устройство и микроволновую печь.

«У каждого времени свои герои. Сейчас, когда бушует пандемия, герои – врачи. На протяжении года молодогвардейцы говорят врачам «Спасибо» и подчеркивают, что всегда готовы прийти на помощь также, как и медики приходят на помощь пациентам. В День Героев Отечества поблагодарили врачей, которые трудятся в «красной зоне» инфекционного отделения Луховицкой центральной больницы. Приехали не с пустыми руками, а с подарками», – сказал Толмачев.

В условиях пандемии коронавируса на плечи медиков легла большая нагрузка, но они продолжают борьбу за жизни пациентов. Толмачев отметил, что рад тому, что медики успешно справляются со своей работой, несмотря на трудности.

«С медиками работаем бок о бок с начала пандемии, а недавно у меня бабушка переболела коронавирусом. Она лежала в инфекционном отделении Луховицкой центральной больницы. Бабушка, слава Богу, выздоровела, врачи помогли справиться. Сейчас она дома, все хорошо. Огромное спасибо за эту и другие спасенные жизни», – продолжил Толмачев.

Также благодарности от областного отделения молодежной организации в честь праздника получили заведующая инфекционным отделением Наталья Баранова и весь коллектив этого подразделения Луховицкой центральной больницы, врач-терапевт кабинета неотложной медицинской помощи Анастасия Антонова, врач общей практики Белоомутской городской больницы Эльмира Гаджиева.

«Работать тяжело. Пациентов много. Есть тяжелые больные, есть средней степени тяжести. Тех, которые «утяжеляются», отправляем в соседние округа, в более тяжелые стационары, но основная масса проходит лечение в луховицком инфекционном отделении. Здесь предусмотрено все необходимое для лечения. Пациенты получают лекарственные препараты, четырехразовое питание», – сказала заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Луховицкой центральной больницы Наталья Баранова.

Она также призвала жителей Подмосковья соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки и маски, чтобы помочь старшему поколению не заболеть.

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9 ДЕКАБРЯ

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