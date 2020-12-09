РИАМО - 9 дек. Из Москвы 12 декабря отправится ретропоезд на паровозной тяге, который доставит туристов в Калугу, получившую в этом году статус «Новогодней столицы России», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Ретропоезд двинется в новогодний рейс по специально разработанному графику.

«С Киевского вокзала поезд №923 отправится в 07:08 и прибудет в Калугу в 10:48. Пассажиры поезда ознакомятся с историей Калуги, увидят парад Дедов Морозов и Снегурочек и примут участие в торжественном открытии всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021», - говорится в сообщении.

В обратный путь поезд №924 отправится вечером того же дня в 19:00, а прибудет в столицу в 22:27.

Время в пути составит 3,5 часа. В пути поезд сделает несколько технических остановок для проверки состояния поезда, чистки топок, заправки углем и водой.