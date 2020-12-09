РИАМО - 9 дек. В детский консультативно-диагностический центр ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница» поступила новая ультразвуковая система для диагностики патологий переднего и заднего отделов глаза, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Также в консультативно-диагностическом центре впервые начали применять оптическую когерентную томографию (ОКТ)», - говорится в сообщении.

Современный высокоточный оптический когерентный томограф поступил в КДЦ Дмитровской больницы в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Теперь оказывать офтальмологические консультации центр будет на новом уровне - неинвазивным методом.​