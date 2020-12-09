РИАМО - 9 дек. 13 муниципалитетов Подмосковья проверят на соблюдение жилищного законодательства в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Проверка начнется в администрации Краснознаменска 20 января 2021 года, а завершится в администрации Ступина. Проверки также коснутся муниципальных властей в городских округах: Волоколамский, Воскресенск, Домодедово, Клин, Коломна, Ленинский, Лотошино, Одинцовский, Пушкинский, Раменский и Сергиево-Посадский.

«Главная задача проверок ОМСУ – помочь им исправить ошибки и недочеты в своей работе. Поскольку деятельность местных администраций в жилищной сфере непосредственно затрагивает права и законные интересы жителей Подмосковья», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Приказ об утверждении ежегодного плана проведения проверок деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления муниципалитетов Подмосковья на 2021 год был подписан руководителем Госжилинспекции Московской области.