РИАМО - 9 дек. 13 муниципалитетов Подмосковья проверят на соблюдение жилищного законодательства в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Проверка начнется в администрации Краснознаменска 20 января 2021 года, а завершится в администрации Ступина. Проверки также коснутся муниципальных властей в городских округах: Волоколамский, Воскресенск, Домодедово, Клин, Коломна, Ленинский, Лотошино, Одинцовский, Пушкинский, Раменский и Сергиево-Посадский.
Приказ об утверждении ежегодного плана проведения проверок деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления муниципалитетов Подмосковья на 2021 год был подписан руководителем Госжилинспекции Московской области.
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