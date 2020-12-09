РИАМО - 9 дек. Подмосковное отделение партии «Единая Россия» запустило сайт «Волонтеры 50», где благодарят всех, кто оказывал помощь в период пандемии и продолжает это делать сейчас, рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«На сайте volontery50.ru вы можете оставить две заявки: «Я хочу помочь» и «Мне нужна помощь», - написал Брынцалов на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что в трудную минуту жителей Подмосковья, врачей поддержали предприниматели, общественные организации. Всего более 360 структур.

«Были подготовлены и переданы средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы. Спасибо всем, кто остается неравнодушным и совершает добрые дела», - добавил Брынцалов.

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

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- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».

- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.



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- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.

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- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.