РИАМО - 9 дек. В среду прошло расширенное заседание Общественных советов при министерстве строительного комплекса Московской области и Главгосстройнадзоре региона, на котором подвели итоги уходящего года и планы на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Минстроя.

В заседании по видеоконференцсвязи приняли участие министр строительного комплекса региона Владимир Локтев, начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян и члены Общественного совета.

«Министр стройкомплекса доложил о предварительных итогах 2020 года по реализации госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Жилье и городская среда», а также планах на 2021 год», - говорится в сообщении.

Локтев поблагодарил членов Общественного совета за совместную конструктивную работу и подчеркнул, что в ведомстве всегда прислушиваются к предложениям и решениям, которые принимаются экспертным сообществом.

Министр стройкомплекса Подмосковья отметил, что в 2020 году в полном объеме завершат реализацию госпрограммы по строительству социальных объектов. До конца декабря планируется ввести в эксплуатацию еще 15 школ, три детских сада, 10 ФАПов и два объекта спорта.

Также до конца года осталось переселить 776 граждан, проживающих на 14,5 тысячи квадратных метрах аварийного жилья. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

«Таким образом, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, целевой показатель 2020 года будет перевыполнен и составит 110% - это 48,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Более 2,9 тысячи человек переедут в современные комфортные квартиры», - отметил Локтев.

В свою очередь начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян доложил об итогах надзорной деятельности в 2020 году. Он подчеркнул, что приоритетной остается работа по встречам инспекторского состава с бизнесом, а также проведение выездных мероприятий по обращениям граждан и встречи с заявителями.

Председатель Общественного совета при Минстрое Московской области Адиль Касумов отметил ключевую роль общественных советов в работе органов власти.