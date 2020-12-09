РИАМО – 9 дек. Социальная сеть «Одноклассники» проанализировала, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году, исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей соцсети в открытом доступе, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

Оказалось, что помимо пандемии коронавируса, в соцсети наиболее активно обсуждали голосование по поправкам в Конституцию и события в Беларуси.

«Среди известных личностей в своих категориях самыми упоминаемыми были актер Михаил Ефремов, певица Ольга Бузова и футболист Лионель Месси. Главной утратой для пользователей стала кончина Михаила Жванецкого», - говорится в сообщении.

Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активности на определенную тему, а также резонанс событий во времени.

Пандемия вируса коронавируса стала трендом обсуждения в социальных сетях на весь 2020 год. Пользователи «Одноклассников» всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети. За год в ОК пользователи упомянули вирус более 22,7 миллиона раз.

Наибольшую реакцию пользователей вызывало «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России». Также люди активно обсуждали отмену или перенос запланированных событий. Самыми обсуждаемыми стали перенос парада Победы, новый формат Евровидения, перенос на следующий год чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр.

В топ наиболее упоминаемых событий попали голосование по поправкам в Конституцию России, президентские выборы и протесты в Беларуси, акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, а также конфликт в Нагорном Карабахе.

«Одноклассники» также назвали главные утраты года. Больше всего пользователи обсуждали смерть юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна, мировой звезды футбола Диего Марадоны, актера Бориса Клюева.

В этом году многие артисты запомнятся и трагичными историями, и громкими премьерами. В топ-3 самых обсуждаемых актеров 2020 года вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также актеры Павел Деревянко и Константин Хабенский. В этом году пользователи соцсети особенно обсуждали награждение Хабенского государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, средства от которой актер направил на благотворительность.

Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), российский певец Дима Билан, украинская поп-группа Artik & Asti и певица Полина Гагарина.

Ранее соцсеть определила самые прослушиваемые в 2020 году треки среди отечественных исполнительно в номинации «Хит года!» собственной онлайн-премии. В число номинантов вошли группы Artik & Asti («Девочка, танцуй»), Тайпан & Agunda («Луна не знает пути»), Zivert («ЯТЛ»), Клава Кока & NILETTO («Краш») и Миша Марвин & Ханна («Французский поцелуй»). ​