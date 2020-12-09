РИАМО - 9 дек. За неделю в Химках в рамках торгов было реализовано имущество на 16,7 миллиона рублей, из которых свыше 11 миллионов рублей будет поступать в бюджет округа ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На прошедшей неделе в Химках состоялись три аукциона за право аренды трех земельных участков в районах Ивакино, Саврасово и городе Сходне. Стоимость их аренды в год составила 11,1 миллиона рублей. А покупка нежилого помещения в многоквартирном доме, который расположен по адресу: улица Гоголя, дом 9, обошлась одному из двух претендентов в сумму, превышающую 5,6 миллиона рублей.

«Таким образом, по итогам проведенных торгов в хозяйственный оборот будут вовлечены более 5 тысяч квадратных метров земель под индивидуальное жилищное строительство на территории городского округа Химки, а также помещение площадью 84 квадратных метра», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме того, в бюджет поступит более 16,7 миллиона рублей, из которых свыше 11 миллионов рублей станут ежегодным поступлением в бюджет округа.