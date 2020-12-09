РИАМО - 9 дек. Главную новогоднюю ель страны торжественно срубили в среду на территории Назарьевского лесничества Наро-Фоминского округа, специалисты «Мосавтодора» подготовили к ней путь, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Специалисты в кратчайшие сроки подготовили временную дорогу к месту вырубки. Они успели подготовить территорию порядка 17 тысяч квадратных метров. На ее поверхность они положили полимерные плиты.

«Новогоднее дерево выбирала специальная комиссия в 19 лесничествах Московской области. Помимо размеров оценивалась и визуальная привлекательность: у ели должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви», - говорится в сообщении.

Новогоднюю красавицу выбирали из 50 елей. В итоге выбрали ту, которая растет в Наро-Фоминском округе.

Дереву 96 лет, его высота – 25 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних веток – 10 метров.

Новогоднюю елку планируется доставить в Кремль уже 11 декабря, ее установят на Соборной площади и украсят игрушками.