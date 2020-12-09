РИАМО - 9 дек. Проверка назначена после сообщений СМИ о том, что автомобилистов в Химках штрафуют незаконно, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Московской области.

«Установлено, что в октябре текущего года в городе Химки в районе пересечения улиц 9 мая и Дружбы осуществлялось временное перекрытие движения транспортных средств. Постановлением органа местного самоуправления были утверждены места установки комплексов видеофиксации нарушений ПДД», - говорится в сообщении.

Таким образом, на этом участке выписали 136 тысяч штрафов на общую сумму более 205 миллионов рублей.

«Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлены факты ненадлежащего состояния дорог и средств регулирования дорожного движения, несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения», - говорится в сообщении.

Выписанные штрафы будут отменены.