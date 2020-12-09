РИАМО - 9 дек. В среду по всей стране отмечают День Героев Отечества, в честь этого праздника в Московской области создали интерактивную карту военных мемориалов, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Специалисты собирали данные обо всех военных мемориалах, расположенных на территории лесного фонда региона, приводили их в надлежащее состояние, благоустраивали прилегающую территорию.

«На землях лесного фонда Подмосковья расположено 74 места памяти - это братские могилы, памятники и мемориалы, за которыми следят наши лесничие: окашивают, облагораживают, подкрашивают и ремонтируют своими силами», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в регионе провели благоустройство этих мест, высадили Аллеи памяти.

Информация о памятниках, братских могилах и мемориалах доступна на сайте ГКУ МО «Мособллес». Кликнув на любой из объектов на карте, можно узнать, как выглядит мемориал, его историю, месторасположение, а также проложить до него маршрут.

«Мы рады обнародовать уникальную информацию обо всех мемориалах на территории лесного фонда», - отметил генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Михаил Чиркун.