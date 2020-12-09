РИАМО - 9 дек. В Сети участились случаи мошеннических действий перед новогодними праздниками, аферисты стали активно размещать объявления о продаже билетов на шоу, которые не существуют или пройдут онлайн, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Гражданам необходимо быть внимательными и бдительными при совершении покупок онлайн, следует стараться заказывать товары и услуги только на официальных сайтах и проверенных платформах. Отзывы, советы родных и друзей смогут уберечь от спонтанных покупок на сомнительных интернет-ресурсах», - подчеркивает заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Часто сайты, созданные мошенниками, похожи на оригинальные — на главных страницах изображен Дед Мороз, Снегурочка, Кремль, есть программа, расписание сеансов и возможность купить билет онлайн. Однако, когда люди, купившие на них билеты, приходят на мероприятие, им говорят, что здание закрыто на карантин, елка пройдет в онлайн-формате.

Также злоумышленники создают сайты по доставке новогодних подарков под видом известных производителей сладостей. Граждан просят быть внимательными и придерживаться базовых правил интернет-безопасности.

«Нужно внимательно следить за адресом ссылок. Есть ряд признаков, по которым можно судить о том, что сайт фейковый - название, имитирующее известный магазин или бренд, но отличающееся на одну букву или символ, использование протокола http:// вместо https://, отсутствие замкнутого замочка перед адресом в браузерной строке», - добавляется в сообщении.

Также нужно обращать внимание на наличие пользовательского соглашения на сайте, информацию об обработке данных и обратной связи.

Как правило, сайты-однодневки не содержат подобной информации. Также не стоит производить оплату банковской картой, если платеж предлагается совершить на карту или счет физического лица, а также электронный кошелек, а на странице оплаты используется протокол http://.