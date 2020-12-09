РИАМО - 9 дек. В 2021 году жителям Москвы будут доступны свыше 30 площадок, где можно будет связать себя узами брака, заявления на регистрацию брака уже начали принимать, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В настоящий момент для будущих молодоженов доступно более 4 тысяч свободных мест.

«Регистрация брака в необычных местах города была мечтой многих молодоженов. После открытия в 2019 году первых 20 площадок популярность таких регистраций только возрастает. С начала запуска проекта на необычных площадках прошло около 12 тысяч торжественных церемоний заключения брака. Это более 20 процентов от общего количества торжественных церемоний в отделах ЗАГС по пятницам и субботам», — отметила исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Так, в следующем оду можно будет пожениться в особняке «Роял», особняке на Волхонке, храме Святой Матроны, городской усадьбе Н.С. Третьякова, усадьбе Остафьево, современном пространстве «Согласие Hall», ресторанах «Савой» и «Гусятникоff».

Кроме того, еще есть места на регистрацию брака в красивые даты — 21.02.2021, 08.08.2021 и 12.12.2021.

Заявление на регистрацию брака можно подать онлайн, но не раньше чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты заключения брака.

Госпошлина составляет 350 рублей.