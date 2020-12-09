РИАМО - 9 дек. Предупреждение о незаконности снежных свалок без твердого покрытия получили власти Черноголовки, участок под снегосвалку был отсыпан грунтом с включениями дробленого кирпича и бетона, что не соответствует природоохранному законодательству, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области​.

«Мы постоянно выявляем подобные случаи. Прошлой зимой за сваливание снега вне отведенных для этого местах были наказаны две компании в Химках. Министерство постоянно напоминает администрациям округов и коммунальщикам о том, что снег, загрязненный противогололедными агентами, может нанести огромный ущерб и почве, и водным объектам», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Помимо этого выяснилось, что участок предполагаемой снегосвалки располагается рядом с водоохранной зоной реки Черноголовки. По итогам осмотра земельного участка инспекторами эконадзора, министерство вынесло предупреждение администрации города о недопустимости нарушений.

Разин добавил, что складирование масс снега возможно только на обвалованных площадках, имеющих твердое покрытие. Они также должны быть оборудованы водосборными лотками, предназначенными для талых вод, которые обязаны направляться на локальные очистные сооружения.

Размещение снегосвалок ближе 100 метров от жилой застройки и в водоохранных зонах рек и водоемов не допускается.