РИАМО - 9 дек. Ученик вокальной студии Bel Canto ЦДК «Созвездие» Кирилл Ларин стал дважды лауреатом I степени на международном конкурсе-фестивале «Мы вместе», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Кирилл исполнил песню «Волной любви» из кинофильма «Граница. Таежный роман», получил высокие оценки членов жюри и был приглашен для участия в Гала-концерте конкурса.

«Поздравляем вокалиста и его преподавателя Лебедева Вячеслава Юрьевича с успешным выступлением! Желаем творческого развития, вдохновения и успехов!» - отмечается в материале.