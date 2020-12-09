РИАМО - 9 дек. Студенты Дмитровского техникума стали призерами чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области – 2020, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В чемпионате участвовали более 350 человек.

«Второе место в номинации «Спасательные работы» заняла команда в составе Ольги Ивановой, Андрея Барта, Максат Молдокамила, Михаила Квасова, Сергея Терешкина», - говорится в сообщении.

Третье место в номинации «Поварское дело» занял Илья Шаров.

«Поздравляем ребят и их преподавателей! Желаем не останавливаться на достигнутом результате и стремиться развиваться и познавать все большее!»- отмечается в материале.