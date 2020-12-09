РИАМО - 9 дек. В Егорьевске местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности, по данным правоохранителей, 31-летний мужчина убил своего знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 7 декабря 2020 года обвиняемый находился вместе со своим знакомым внутри складского помещения, расположенного в Егорьевске. Управляя дизельным погрузчиком, на вилах которого находился мужчина, обвиняемый двигался из помещения на улицу», - говорится в сообщении.

По ходу движения мужчина упал с вил на землю, а обвиняемый на него наехал. Смерть наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину мужчина признал в полном объеме.