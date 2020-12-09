РИАМО - 9 дек. Северный речной вокзал столицы завоевал специальный «Золотой диплом» конкурса «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции», сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Это очень высокая оценка. За награду премии «Золотой Трезини» ежегодно борются проекты со всего мира — в этом году в различных номинациях участвовали 744 проекта из 59 стран», — отмечается в материале.

Жюри конкурса состоит из 200 международных экспертов.

Кроме того, в финал конкурса вышла станция метро «Авиамоторная», как лучший реализованный проект общественного пространства.

Северный речной вокзал открыт для посетителей с 08:00 до 20:00 ежедневно. В выходные дни можно посетить экскурсию по предварительной записи.