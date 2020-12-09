РИАМО - 9 дек. В Центр управления регионом Московской области за неделю поступило свыше 10,7 тысячи обращений, которые касались нарушений чистоты, порядка, а также благоустройства Подмосковья, все обращения отработаны в срок, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю в Центр управления регионом поступило 10,733 тысячи обращения, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Лидирующие темы: «Проведение уборки газонов от загрязнений», «Удаление несанкционированных объявлений, листовок, информационных материалов», «Удаление несанкционированные объявления, листовки, информационные материалы на общественных территориях», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Более 1,38 тысячи проблем было решено в категории «Проведения уборки газонов и зеленых насаждений от загрязнений». Больше всего проблем решили в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, а также в Химках.

В категории «Удаление несанкционированных объявлений, листовок, информационных материалов» было решено 1,05 тысячи проблем. Большинство пришлось на городские округа Дмитровский, Ленинский и Мытищи.

Помощь в решение нарушений, которые коснулись темы «Удаление несанкционированные объявления, листовки, информационные материалы на общественных территориях», также оказана ЦУР. За неделю решена 821 проблема. Лидерами в категории стали городские округа Дмитровский, Богородский, Подольск.

ЦУР реагирует на запросы населения благодаря «тепловой карте». Реагирование, мобилизация ответственных организаций, которые оперативно исправляют недочеты, происходит в онлайн-режиме. Информация приходит от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, а также муниципалитетов.