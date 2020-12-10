РИАМО - 10 дек. Ежегодная церемония вручения знаков отличия и благодарностей уполномоченного по правам человека в Московской области пройдет в пресс-центре РИАМО в онлайн-формате в четверг в 12:00, также будут оглашены победители смотра-конкурса проектов школьных уполномоченных.

Кроме того, в ходе мероприятия будут объявлены победители ежегодного конкурса СМИ уполномоченного, проводимого под девизом «Слово в защиту!».

Впервые в истории института уполномоченного в Московской области торжественное мероприятие проводится в режиме видеоконференции. В мероприятии примут участие уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, советник губернатора Московской области Нина Суслонова. Через Zoom к церемонии присоединятся члены правительства Московской области, главы муниципальных образований, депутаты, общественные деятели.

Транслировать награждение будут на YouTube-канале РИАМО, в соцсетях уполномоченного и на сайте РИАМО. Начнется мероприятие в 12:00.