РИАМО - 9 дек. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в режиме видеоконференцсвязи пообщался с резидентами агропарка «Сырная долина», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«У каждого резидента спросил, какие вопросы у них есть, какие направления беспокоят. Предприниматели знают, что могут обратиться ко мне по всем вопросам», - отметил Поночевный.

Агропарк «Сырная долина» — масштабный инвестиционный проект на территории Дмитровского округа, аналогов которому пока еще нет в России, и Московская область с его запуском станет крупнейшим производителем сыра и молочной продукции.

Планируется, что первые сыры начнут производить уже в следующем году.