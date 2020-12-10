РИАМО - 10 дек. Проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж» стартует в Подмосковье в четверг, он продлится до 24 декабря и представит выставку, гала-концерт и кинофестиваль в онлайн- и офлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В четверг в 16:00 мероприятие откроет торжественная церемония возложения цветов у мемориала «Вечный огонь» в центре Волоколамска на Октябрьской площади. Затем откроют выставку «Страницы военной истории России» Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«В этот же день во Дворце спорта «Лама» <...> пройдет запись гала-концерта «Песни Победы», - говорится в сообщении.

В праздничном гала-концерте примут участие: хор московского Сретенского монастыря, солистка Мариинского театра Мария Баянкина, народная артистка России Евгения Добровольская, школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного танца Игоря Моисеева, Московский государственный музыкальный театр пластического балета «Новый балет», победители всероссийских и международных конкурсов, лауреаты и финалисты телевизионного конкурса «Голос» и хореографические и музыкальные коллективы Подмосковья.

В программе прозвучат песни военных лет, духовные песнопения и лучшие поэтические произведения о войне. Ведущий – заслуженный артист России Александр Олешко.

С 20 по 24 декабря состоится традиционный Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж» - единственный кинофестиваль военно-патриотических фильмов в стране, который пройдет в Волоколамске в 17-й раз.

В конкурсной кинопрограмме зрители увидят более 30 художественных и документальных фильмов из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Фестивальные показы пройдут бесплатно онлайн на сайте Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (Музей Победы).

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