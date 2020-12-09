РИАМО - 9 дек. Глава Дмитровского округа Илья Поночевный вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной посетили Ледовый дворец и проконтролировали ход ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На объекте уже выполнили замену высокопрочных болтов металлоконструкций кровли. Ведется ремонт раздевалок, коридора в Центре хоккея и замена входной группы», - говорится в сообщении.

В Дмитрове много мест для занятий спортом: Ледовый дворец, Центр хоккея, Центр фигурного катания и керлинга, бассейн «Дельфин», Спортивно-развлекательный Парк «Экстрим», воркаут.

Все желающие могут найти себе занятия по душе.​