РИАМО - 10 дек. На заседании Московской областной думы в четверг рассмотрят законопроект о продлении до 2024 года льготы по бесплатному проезду для отдельных категорий жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Речь идет о бесплатном проезде в столичном транспорте, в том числе наземном метро, МЦК и монорельсе для для лиц, не достигших возраста 60 лет и получающих пенсию, для одного из опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей ребенка-сироты. Также льготу продлят одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме, до достижения им возраста 23 года, а также лицам предпенсионного возраста, имеющим соответствующий страховой стаж.

«Льготы будут продлены на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности): пенсионерам; лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», - говорится в сообщении.

Кроме того, льготы касаются детей из многодетных семей до 18 лет, а также совершеннолетних, если они обучаются в образовательных организациях — эти граждане сохранят льготу до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

Льготу на железнодорожном транспорте также могут продлить для одного из родителей многодетной семьи; одного опекуна, приемного родителя, патронатного воспитателя, воспитывающего ребенка; родителей или иных законных представителей ребенка-инвалида. Льгота также предусмотрена для детей в возрасте от пяти до семи лет, а также для лиц, достигших предпенсионного возраста 60 и 55 лет, имеющих страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.

Продление льгот по железнодорожному транспорту может коснуться 1 миллиона человек, а по столичному транспорту — 300 тысяч человек.