РИАМО - 9 дек. В столице была отреставрирована скульптура «Литейщик и кузнец», работы длились полгода в условиях мастерской, говорится в сообщении пресс–службы департамента культурного наследия Москвы.

«Реставраторы завершили работы по сохранению скульптурной композиции «Литейщик и кузнец». Специалисты удалили поверхностные загрязнения, многослойные лакокрасочные покрытия, расчистили и заделали трещины и разошедшиеся швы. Мастера полностью восполнили утраченные элементы», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что для фигуры литейщика по авторским образцам были изготовлены изложница и ковш, восполнены недостающие детали памятника: руки, части ног, элементы одежды. Для кузнеца по историческим фотоматериалам был воссоздан молоток в руке, а по сохранившимся частям - наковальня.

На текущий момент обновленная скульптурная композиция украшает пилоны ворот городской усадьбы купцов Котовых по адресу: Болотная площадь, дом 14, строение 1. Сама усадьба имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Работы, призванные сохранить скульптуру, прошли в несколько этапов, которые контролировало Мосгорнаследие.

В XVIII веке усадьбой владел коллежский асессор И.Т. Рахманов. После она стала собственностью капитана флота И.Л. Бухвостова, а затем перешла в собственность С.С. Сулима, объединившему ранее независимые участки. Старинное семейство купцов Котовых владело усадьбой на протяжении XIX века. В 1872 году владение приобрел Густав Лист - известный промышленник, который имел немецкое происхождение. Он же стал человеком, который открыл здесь Софийский механический завод в 1874 году.