РИАМО - 9 дек. Некоторые новогодние традиции могут навредить здоровью, так, в новогоднюю ночь не стоит пить алкогольные напитки разной крепости, а также не рекомендуется проводить время за поеданием салатов и просмотром телевизора, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Традиционную генеральную уборку, которую многие проводят 31 декабря, лучше делать заранее. В этом случае вам останется лишь слегка навести порядок за день до праздника. А вот убирать в доме 31 числа, а затем тратить полдня на приготовление блюд к новогоднему столу, не рекомендуется. Иначе полночь вы встретите уставшими и раздражительными», - сказал врач терапевт Видновской районной клинической больницы, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Тимур Асанов.

На стол не рекомендуется ставить салат Оливье, а также провожать старый год крепкими алкогольными напитками, встречая Новый – шампанским. Такой подход к алкоголю приводит к интоксикации, поэтому приоритетным вариантом остается один напиток на столе, который, в идеале, будет безалкогольным.

«Сидеть за праздничным столом и час за часом смотреть новогодние передачи, поглощая блюдо за блюдом, - не самое лучшее времяпровождение. Гораздо лучше, встретив Новый год, потанцевать или выйти на свежий воздух и запустить салют - со всеми мерами предосторожности, разумеется», - отметил Асанов.

Традиция открывать окна, чтобы выпустить старый год и впустить новый тоже не несет в себе ничего хорошего, ведь она может привести к простуде.

А вот пить шампанское с пеплом, который остался после сожжения бумаги с желанием под бой курантов – можно, так как он не несет в себе никакого вреда здоровью.