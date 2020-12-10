РИАМО - 10 дек. На внеочередном дистанционном заседании Московской городской думы в четверг продолжат рассмотрение поправок, поступивших ко второму чтению проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», сообщается на сайте Мосгордумы.

Всего поступило 205 поправок. Их внесли депутаты столичного парламента, депутатские объединения и редактор документа.

«Часть из них были рассмотрены в ходе очередного пленарного заседания Думы, которое состоялось 9 декабря», - говорится в сообщении.

Внеочередное заседание Мосгордумы начнется в четверг в 10:00.

Согласно законопроекту, общий доход бюджета Москвы в следующем году составит 2,642 триллиона рублей, расходы – 3,152 триллиона рублей.

В 2022-2023 годах доходы бюджета составят 2,895 триллиона рублей и 3,161 триллиона рублей соответственно, расходы – 3,235 триллиона и 3,344 триллиона рублей, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 340,6 миллиарда и 183,4 миллиарда рублей соответственно.