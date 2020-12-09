РИАМО - 9 дек. Всероссийский литературный конкурс для подростков «Класс!» объявил темы рассказов третьего сезона, а также новую специальную видеономинацию «Выйди из класса», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

В третьем сезоне конкурса участвуют 30 субъектов Российской Федерации, включая Москву и Московскую область.

«Конкурс дает возможность получить советы профессиональных литераторов, задать волнующие вопросы, что представляют собой писательские будни, а также обеспечивает преемственность в литературе. Конкурс пришел в 30 регионов, что поможет открыть широкую дорогу для будущих Пушкиных, Толстых, Булгаковых», - отметил начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля.

Цель проекта «Класс!» – выявление и поддержка юных авторов, пишущих художественную прозу. На конкурс приглашаются школьники 8-11 классов.

Председатель жюри конкурса Майя Кучерская рассказала, что в этом году был обновлен состав жюри - в его число вошли авторы бестселлеров для школьников Нина Дашевская и Алексей Олейников.

Куратор проекта Анастасия Скорондаева отметила, что в этом году увеличилось количество тем рассказов - помимо предложенных членами жюри, свои варианты предложили победители второго сезона конкурса.

Ребятам предлагается написать небольшой рассказ на одну из тем: «Все дома», «Квартиру снимают вампиры», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Тишина в библиотеке», «Телефон потерял», «Одиночество в наушниках» и «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

Также в этом году в конкурсе появилась новая номинация, участие в которой могут принять все желающие вне зависимости от региона – «Выйди из класса». Для участия необходимо записать двухминутный видеоролик, в котором рассказать веселую историю из своей жизни или жизни своих знакомых.

Работы на конкурс принимаются до 28 февраля. Адреса, куда можно отправлять рассказы, будут опубликованы на сайте конкурса.

После старта сезона начинающим писателям предстоит пройти два отборочных тура: региональный и всероссийский. Пройдет и народное голосование, организованное интернет-магазином My-shop.

По итогам конкурса в Москве соберутся 50 финалистов. Их ждут мастер-классы с членами жюри, российскими писателями и награждение победителей на Московской международной книжной ярмарке.​