РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Председатель совета дома №3 на улице Карла Маркса Наталья Белоцерковская обратилась к главе Балашихе Сергею Юрову с просьбой благоустроить дворовую территорию, рассказав, что в 2015 году работы были выполнены некачественно и жители остались недовольны, двор включили в программу комплексного благоустройства на 2021 год, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Губернатор ставит перед нами задачу ежегодно благоустраивать 10 процентов дворов. Формирование списка идет таким образом: 50 процентов мы делаем по итогам личных приемов, ходатайству депутатов, остальные 50 процентов - это голосование на портале «Добродел». Наш подход - это согласование благоустройства с жителями», - сказал Юров.

Он добавил, что 2020 год внес свои коррективы, и часть дворов из 42-х была перенесена на 2021-й год. Двор на улице Карла Маркса также включили в программу комплексного благоустройства на следующий год.

Прежде чем приступить к работам с жителями двора у дома №3 на улице Карла Маркса согласуют концепцию благоустройства, малые архитектурные формы, возрастную группу детей для игровых площадок и другие элементы.