РИАМО - 9 дек. Инспекторский состав Главгосстройнадзора совместно с ГБУ «Мособлстройцнил» начал первую плановую проверку девятиэтажного многоквартирного дома в составе ЖК «Майданово Парк» в Клину, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

Застройщиком выступает «Компания «ТехноСтройОлимп». Площадь проекта 9 тысяч квадратных метров. В нем расположено 162 квартиры.

«На данный момент на объекте выполняются работы по цокольной части здания. Инспекторы проводят плановую проверку хода строительства. Если на объекте будут выявлены нарушения в отношении застройщика и подрядчика, могут быть применены меры административного воздействия», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения работ - второй квартал 2022 года.