РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Сотрудники ГИБДД Люберец будут проверять законность осуществления перевозок пассажиров в автобусах до 13 декабря, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, в период с 7 по 13 декабря 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», - говорится в сообщении.

В ходе проведения данного мероприятия особое внимание инспекторов ГИБДД будет обращено на соблюдение водителями данной категории ПДД РФ, законность осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении. Также внимание уделят организации предрейсового медицинского осмотра водителей и проверке технического состояния автобусов, наличию и исправности тахографов, соблюдению режима труда и отдыха водителей, прохождению технического осмотра, выполнению обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни и находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров.