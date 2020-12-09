РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий в среду поздравил жителей городского округа с Днем Героев Отечества, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. До 1917 года в Российской Империи в этот день чествовали георгиевских кавалеров. Жители Люберец всегда гордились своими героическими земляками и продолжали традиции защитников Родины. Сегодня у нас проживают два Героя России – летчики-испытатели Владимир Дмитриевич Шушунов и его ученик Михаил Александрович Беляев. На их счету испытания новейших типов и модификаций самолетов, различной техники и вооружения, систем управления. Владимир Дмитриевич - пионер освоения дозаправки самолетов истребительной и фронтовой авиации», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что современная молодежь мечтает быть такими, как они - совершать подвиги не ради славы, а ради любви к Родине.

«Среди героев страны сегодня не только военные, но и ученые, а также врачи, которые ежедневно, ежечасно, борются за жизни людей. От всей души поздравляю наших героев с праздником. Здоровья вам, благополучия и мирного неба», - заключил Ружицкий.

В среду в России отмечается День Героев Отечества. Несмотря на то, что праздник установлен в качестве памятной даты только в феврале 2007 года, свою историю он ведет еще с 18 века.