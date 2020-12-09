РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева проведет встречу с жителями в режиме онлайн, на которой будут рассмотрены вопросы нового порядка выплат пособий работающим гражданам через Фонд социального страхования, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Уважаемые люберчане! В четверг, 10 декабря, обсудим новый порядок выплат пособий работающим гражданам через Фонд социального страхования Люберец. Встреча пройдет в формате Zoom-конференцию. Свои вопросы вы можете направить заранее», - говорится в сообщении.

Свои вопросы жители могут направить заранее на адрес электронной почты: sp84955599732@yandex.ru, озвучить по телефону: 8(495) 559-97-32, или оставить в комментариях под постом @nazarevairina.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер. Начало встречи в 18:30.