РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В поселке Дубровицы городского округа Подольск открылась бесплатная хоккейная площадка, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы для любителей покататься на коньках 9 декабря с 16:00 в тестовом режиме открылась хоккейная площадка. Вход на территорию лыжной школы в калитку со стороны дома номер №5. Будьте осторожны при катании! Пока есть неровности. Посещение бесплатное. Примерный график работы с 09:00 до 22:00», - написал Боярко.

Следующую заливку льда на хоккейной площадке планируют 11 декабря с 9:30.