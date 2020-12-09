РИАМО - 9 дек. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил готовность пункта вакцинации от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Проверка показала, что кабинет полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора и оснащен всем необходимым оборудованием: двумя морозильными камерами с заморозкой минус 18 градусов, объемом 200 литров и противошоковой аптечкой», - говорится в сообщении.

Рядом с прививочным пунктом расположен кабинет для наблюдения за пациентами после введения вакцины. Прививочный пункт расположен в консультативно-диагностическом центре по адресу: город Дмитров, улица Больничная, дом 7, кабинет 205.

Также глава округа вместе с депутатом Государственной думы Ириной Родниной и депутатами Московской областной думы Шевченко Мариной и Александром Орловым вручили врачам благодарственные письма губернатора Московской области за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей и развитие системы здравоохранения.

Заместителя главного врача по медицинской части Ибрагимова Руслана Фазлиддиновича наградили орденом Преподобного Сергия Радонежского.

«Этот год позволил вновь переосмыслить важность такой профессии, как врач. Я благодарен каждому нашему медицинскому сотруднику за спасение жизней наших жителей», - прокомментировал Илья Поночевный.​