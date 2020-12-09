РИАМО - 9 дек. В молодежном центре Дмитровского городского округа появилось новое оборудование для занятий воркаутом, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Благодаря поддержке депутата партии «Единая Россия» Александра Орлова в отделе «Родники» комплексного молодежного центра «Сфера» появилось новое оборудование для занятий воркаутом.

«Ребята показали нам сложные трюки и рассказали, что в этом молодежном центре занимаются спортсмены не только из Икши, но и из Дмитрова, Синьково, и даже Москвы», - сказал глава округа Илья Поночевный.

Также глава вместе с активной молодежью обсудили возможность обустройства нового зала для занятий воркаутом в Дмитрове.​